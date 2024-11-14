السعودية.. تنفيذ حُكم القتل بمواطنين أُدينا بالخيانة والتخابر مع عناصر إرهابية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم، إن "سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية وتقديم الدعم والتمويل للإرهاب، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأعراض والأموال، والانضمام لكيان إرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية في مناطق الصراع والقتال، وقتل عدد من الأشخاص، والانضمام لعناصر إرهابية لارتكاب عملية تفجير إرهابية داخل المملكة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وإعداد منزل أحدهما وكرًا لاجتماع الإرهابيين وتقديم الدعم لهم".

وأضاف البيان أنه "بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين بمنطقة الرياض".