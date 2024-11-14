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المقـاومة العراقية تقصف 5 أهداف إسرائيلية بالطيران المسير

11:04 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

المقاومة الإسلامية العراقية

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بغداد - (د ب أ)

شنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الخميس، خمسة هجمات منفصلة بالطيران المسير استهدفت فيها أهدافا حيوية إسرائيلية.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، في سلسلة بيانات منفصلة، أنها "قصفت بالطيران المسير خمسة أهداف حيوية شمالي الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار "الرد على العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان".

وأكدت المقاومة الاسلامية "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

المقاومة العراقية إسرائيل بغداد
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