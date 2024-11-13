بلينكن: بايدن يعتزم تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا خلال الفترة الباقية من إدارته

بروكسل - (أ ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن يعتزم تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا خلال الفترة الباقية من إدارته، وذلك بعد أن شنت روسيا على كييف هجوما متطورا بالصواريخ وبطائرات بدون طيار.

وأوضح بلينكن للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قبيل انعقاد الاجتماعات المقررة مع مبعوثي الحلفاء والمسؤولين الأوكرانيين، أن الولايات المتحدة "ستستمر في تعزيز كل ما نقوم به من أجل أوكرانيا، للتأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها بصورة فعالة ضد هذا العدوان الروسي".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن بلينكن قوله، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتأكد من "إرسال كل دولار" تم التعهد به لأوكرانيا قبل 20 يناير.

وحذر بلينكن من أن قرار كوريا الشمالية إرسال قواتها لعمليات قتالية بجانب القوات الروسية "يتطلب ردا حازما، وسيحصل عليه"، دون أن يوضح أي تفاصيل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "نجاح روسيا في ساحة المعركة باستخدام القوات الكورية الشمالية سوف يعتمد إلى حد كبير على مدى قدرة الروس على دمج هذه القوات في جيشهم" وفقا لما ذكرته وكالة (د ب أ).

وأضاف باتيل أن "هناك بعض التحديات التي يتعين عليهم التغلب عليها مثل التشغيل البيني، والحاجز اللغوي، والقيادة والسيطرة، والاتصالات".

جدير بالذكر أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية والكورية الجنوبية والأوكرانية، تفيد بأن ما يصل إلى 12 ألف جندي مقاتل من كوريا الشمالية يتم إرسالهم إلى الحرب.

ومن المتوقع نشر الجزء الأكبر من هذه القوات في منطقة كورسك الروسية، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي.