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الأمم المتحدة: 14 ألف امرأة حامل تضررن جراء الصراع في لبنان

06:06 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

حوامل تضررن جراء الصراع في لبنان أرشيفية

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بيروت - (د ب أ)

تضررت حوالي 14 ألف امرأة حامل في لبنان جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بحسب تقرير نشره مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

وقال المكتب إنه من المقرر أن تضع حوالي 1500 من هؤلاء النساء حملهن خلال الأسابيع المقبلة، بحسب أحدث البيانات.

وأضاف المكتب أن خطر الاستغلال الجنسي والاعتداء على النساء مرتفع في مراكز الإيواء المكتظة في لبنان.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن القتال في لبنان أدى إلى نزوح نحو 880 ألف شخص داخل البلاد.

وفر 470 ألفا آخرين عبر الحدود إلى سوريا المجاورة، حيث اندلعت حرب أهلية في عام 2011.

ويناشد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الجهات المانحة الدولية تقديم 426 مليون دولار لتوفير الدعم من المواد الأساسية للمتضررين في لبنان، وحتى الآن، لم يتم جمع سوى حوالي ربع هذا المبلغ المستهدف.

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