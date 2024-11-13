إعلان

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا مع مفتي الجمهورية اللبنانية

05:39 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

أجرى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا سماحة الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت في إطار الدعم المصري للبنان على المستويين الرسمي والشعبي ومساعي وقف العدوان على لبنان.

وأكد عبد العاطي على دعم مصر الكامل للبنان في ظل الظروف الحالية، وتناول مع سماحته جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وتخفيف الآثار الإنسانية لأزمة النزوح، وغيرها من الموضوعات المتصلة بعلاقة دار الإفتاء التاريخية بمصر والأزهر الشريف.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية، مبديًا حرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وعلى بسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة، ودعم مؤسساته الرسمية، ورفض العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الشيخ عبداللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية لبنان العلاقات المصرية اللبنانية العدوان على لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة