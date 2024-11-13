وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا مع مفتي الجمهورية اللبنانية

(مصراوي)

أجرى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا سماحة الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت في إطار الدعم المصري للبنان على المستويين الرسمي والشعبي ومساعي وقف العدوان على لبنان.

وأكد عبد العاطي على دعم مصر الكامل للبنان في ظل الظروف الحالية، وتناول مع سماحته جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وتخفيف الآثار الإنسانية لأزمة النزوح، وغيرها من الموضوعات المتصلة بعلاقة دار الإفتاء التاريخية بمصر والأزهر الشريف.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية، مبديًا حرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وعلى بسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة، ودعم مؤسساته الرسمية، ورفض العدوان الإسرائيلي على لبنان.