مقتل شخصين جراء انفجار بمصنع في لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية

كنتاكي - (أ ب)

أسفر انفجار بمصنع في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية عن مقتل اثنين من العاملين وانهيار جزئي للمبنى وتحطيم نوافذ المنازل والشركات المجاورة، حسبما أعلنت شركة "جيفودان سينس كلر" اليوم الأربعاء.

ووقع الانفجار ظهر أمس الثلاثاء في شركة "جيفودان سينس كلر" لصناعة ألوان الأغذية والمشروبات.

وقالت الشركة، في بيان، "نحن نتضامن مع عائلات وأصدقاء وأحباء المفقودين والمصابين خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية".

وقال عمدة لويفيل، كريج جرينبرج، في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن رجال الإطفاء أنقذوا وأخلوا العديد من الأشخاص من المبنى، من بينهم بعض المصابين بجروح خطيرة.

وأضاف جرينبرج إن المسؤولين حددوا كل العاملين بالمصنع وقت حدوث الانفجار.

وذكرت تقارير سابقة أنه تم نقل 11 موظفا على الأقل إلى المستشفيات.

وقال جرينبرج إن سبب الانفجار قيد التحقيقات، مضيفا أن المسؤولين تحدثوا إلى العاملين الذين كانوا داخل المصنع وأنهم "أبلغوهم في البداية أن كل شيء كان يجري بصورة طبيعية عندما وقع الانفجار".

وقالت الشركة إنها في المراحل الأولى من التحقيقات لتحديد سبب الانفجار وإنها تتعاون مع السلطات.

وأضافت الشركة "نقدر استجابة السلطات البطولية ونوجه شكرنا لأولئك الذين أظهروا دعمهم على مدار اليوم".