وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان

(مصراوي)

استقبل وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية ناصر ياسين، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، لدى وصوله إلى مطار بيروت، حيث قام وزير الخارجية بتسليم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان الشقيق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستمرار في الجسر الجوي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعلن وزير الخارجية أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت ٢١ طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى ٨٨ طن.