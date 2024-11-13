بلينكن: مشاركة كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردًا حازمًا

(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن "جنود كوريا الشمالية المتواجدين في روسيا، دخلوا فعليًا الحرب وبدأوا القتال في أوكرانيا".

وأضاف بلينكن "انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردًا حازمًا".

وأكد بلينكن أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشيرًا إلى أن واشنطن ستستمر في دعم أوكرانيا.

ويجري الوزير الأمريكي في بروكسل عاصمة بلجيكا، اليوم الأربعاء، محادثات طارئة مع الأوروبيين لتسريع إيصال المساعدات الموجهة لأوكرانيا على خلفية انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.