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بلينكن: مشاركة كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردًا حازمًا

11:45 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

أنتوني بلينكن

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن "جنود كوريا الشمالية المتواجدين في روسيا، دخلوا فعليًا الحرب وبدأوا القتال في أوكرانيا".

وأضاف بلينكن "انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردًا حازمًا".

وأكد بلينكن أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشيرًا إلى أن واشنطن ستستمر في دعم أوكرانيا.

ويجري الوزير الأمريكي في بروكسل عاصمة بلجيكا، اليوم الأربعاء، محادثات طارئة مع الأوروبيين لتسريع إيصال المساعدات الموجهة لأوكرانيا على خلفية انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

أنتوني بلينكن كوريا الشمالية حرب أوكرانيا جنود كوريا الشمالية روسيا
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