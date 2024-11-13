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إعدام إيرانيًا مُدانًا بارتكاب عشرات جرائم اغتصاب

10:59 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

إيران

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طهران - (أ ب )

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام علنا بحق رجل مدان باغتصاب العشرات من النساء خلال العقدين الماضيين.

وقالت صحيفة إيران الرسمية إنه تم إعدام محمد على سلامة عقب أن أكدت المحكمة الإيرانية العليا حكم الإعدام مطلع أكتوبر الماضي.

وقد اتهمت 200 سيدة سلامة 43 عاما الذي يدير صيدلية وصالة للألعاب الرياضية في المدينة، بالاغتصاب. ويتردد أنه ارتكب الجرائم على مدار الـ20 عاما الماضية.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على سلامة في يناير الماضي.

إعدام إيراني جرائم اغتصاب المحكمة الإيرانية العليا
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