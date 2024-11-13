البنتاجون: سفن حربية أمريكية أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ للحوثيين

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن سفنًا حربية أمريكية أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية خلال عبور السفن مضيق باب المندب.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم، أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وبحر العرب استهدفتا سفنا تابعة للبحرية الأمريكية، بحسب سكاي نيوز.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن العمليتين استمرتا 8 ساعات.

وقال الجنرال بسلاح الجو باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون، إن سفينتين حربيتين أمريكيتين تعرضتا الإثنين لهجوم من 8 طائرات مسيرة، و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 صواريخ كروز مضادة للسفن على الأقل.

وأضاف رايدر، أنه ليس على علم بأي هجمات على حاملة الطائرات أبراهام لنكولن.

وذكر "سريع" أن العملية الأولى استهدفت حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في حين استهدفت العملية الثانية مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على ممرات الشحن العالمية قرب اليمن منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما يقولون إنها هجمات على سفن يعدونها ذات صلة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين خلال حرب إسرائيل في قطاع غزة. ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن.

ودفعت الهجمات الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات انتقامية. وقال الحوثيون سابقا إنهم استهدفوا مدمرات وطائرات مسيرة أمريكية.