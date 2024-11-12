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البنتاجون: إسرائيل اتخذت الخطوات اللازمة لإدخال المساعدات لغزة

10:58 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

المساعدات لغزة أرشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه ستكون هناك عواقب على هجمات الحوثيين "غير القانونية والمتهورة".

وأوضحت الوزارة أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجومين بطائرة مسيّرة وصاروخين يوم الأحد، دون وقوع إصابات.

وأضافت الوزارة: "لن نتسامح مع أي هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن إسرائيل، من وجهة نظرها، قد اتخذت الخطوات اللازمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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