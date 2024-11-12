إعلان

المدعي العام الإسرائيلي يعارض طلب تأجيل شهادة نتنياهو في تهم فساد موجهة إليه

03:28 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)


عارض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا فساد تواجهه، وذلك حسبما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وكانت القناة العبرية، قد ذكرت أن نتنياهو يعمل بالتنسيق مع مسؤولين في حزب الليكود على بحث إمكانية تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي أحداث السابع من أكتوبر.

كما كشفت مصادر قريبة من نتنياهو أن بعض مستشاريه بذلوا جهوداً كبيرة لإبعاده عن شبهات تتعلق بتسريبات داخلية.

وكشفت إحدى تلك الوثائق، عن قيام مدير مكتب نتنياهو بعملية ابتزاز لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، من أجل الحصول على وثائق سرية.

نتنياهو المدعي العام الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد دعمه السخي لترامب.. ماسك يجني 70 مليار دولار في أسبوع

إعلان

إعلان

تواجه 3 اتهامات.. بدء التحقيقات مع الطبيبة وسام شعيب أمام نيابة كفر الدوار
مصر تدين تصريحات الوزير الاسرئيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش
مدبولي يلتقي أردوغان والبرهان وولي عهد الكويت