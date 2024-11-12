المدعي العام الإسرائيلي يعارض طلب تأجيل شهادة نتنياهو في تهم فساد موجهة إليه

(مصراوي)



عارض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا فساد تواجهه، وذلك حسبما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وكانت القناة العبرية، قد ذكرت أن نتنياهو يعمل بالتنسيق مع مسؤولين في حزب الليكود على بحث إمكانية تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي أحداث السابع من أكتوبر.

كما كشفت مصادر قريبة من نتنياهو أن بعض مستشاريه بذلوا جهوداً كبيرة لإبعاده عن شبهات تتعلق بتسريبات داخلية.

وكشفت إحدى تلك الوثائق، عن قيام مدير مكتب نتنياهو بعملية ابتزاز لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، من أجل الحصول على وثائق سرية.