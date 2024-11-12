مطالبات بإقالة السفير الأسترالي في واشنطن بعد انتقاده ترامب

(مصراوي)

طالب عدد من المسؤولين الأستراليين بإقالة السفير الأسترالي لدى الولايات المتحدة، كيفن رود، بعد انتقادات وجهها للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" قبل أن يقوم بحذفها فور إعلان فوز ترامب.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا لدى الأوساط السياسية الأسترالية بشأن تأثيرها على العلاقة بين البلدين، وشكوكًا حول قدرة رود على العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأفادت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن رود وصف ترامب بـ"الخائن للغرب" و"الرئيس الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة"، وهي التصريحات، التي دعا بعض المسؤولين الأستراليين رود للاستقالة "حفاظا على المصلحة الوطنية".

وأصدر رود بيانا عقب فوز ترامب، أكد فيه على احترامه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، موضحا أنه قرر حذف تعليقاته السابقة احتراما لنتائج الانتخابات وتماشيا مع دوره الدبلوماسي.