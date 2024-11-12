ألمانيا تستعد لإجراء الانتخابات في 23 فبراير

برلين - (د ب أ)

تعتزم ألمانيا إجراء الانتخابات في 23 فبراير المقبل، بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين.

وتوصل زعماء البرلمان من أكبر حزبين سياسيين في البلاد – وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، والاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ - إلى اتفاق اليوم الثلاثاء، بحسب ما قالته مصادر من الجانبين لوكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي القرار بعد أسبوع من المشاحنات في برلين، بعد أن أقال شولتس وزير المالية في حكومته، كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لمؤسسات الأعمال، وهو ما دفع الحزب إلى الانسحاب من الائتلاف الثلاثي.

جدير بالذكر أن انسحاب الحزب الديمقراطي الحر، ترك شولتس بدون أغلبية في مجلس النواب الألماني (البوندستاج).

ومن المتوقع أن يدعو شولتس إلى إجراء تصويت على الثقة في البوندستاج في 16 ديسمبر، من أجل إجراء الانتخابات.