الشرطة الصينية: مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 بحادث دهس في مدينة زوهاي

بانكوك - (أ ب)

أعلنت الشرطة الصينية اليوم الثلاثاء، مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين بعدما اصطدم سائق بسيارته بعدد من الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة في مركز للألعاب الرياضية في مدينة زوهاي بجنوب الصين.

وكانت الشرطة قد أعلنت أمس الاثنين احتجاز السائق، 62 عاما، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة هجوما أم حادثا، وقالت الشرطة إنه لم يتم التوصل للدوافع وراء الهجوم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.