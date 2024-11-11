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شركة طيران لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها لإسرائيل

06:00 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

شركة طيران لوفتهانزا

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن شركة طيران لوفتهانزا قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية 2024.

وقد دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها للمنطقة، أو تجنب المجالات الجوية التي تنطوي على مخاطر.

كان المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إيال زامير، تقدم اليوم الاثنين، باستقالته، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، ليحل محله يسرائيل كاتس،بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعن إقالة جالانت من منصبه قال نتنياهو، إنه فقد الثقة بإدارته للعمليات العسكرية الحالية، واصفًا الأمر بأنه "أزمة ثقة تجعل استمرار قيادة العمليات مستحيلاً".

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