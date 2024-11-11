ميقاتي: لبنان يمر بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة

بيروت - (د ب أ)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن لبنان يمر "بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله"، مؤكدا أنه "لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد وجوده من دون حسيب أو رقيب".

وأضاف ميقاتي في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، قائلا: "لقد تسبب العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان بخسائر انسانية فادحة، فتجاوز عدد الضحايا حتى الآن أكثر من ثلاثة الآف شهيد، والجرحى أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص".

وأوضح "تسبب هذا التصعيد بإجبار حوالي مليون ومئتي ألف لبناني، على النزوح في غضون ساعات معدودة مما أضاف عبئا جديدا على كاهلنا وعلى وضعنا الداخلي المثقل بالأزمات المتتالية. وتأتي الآثار الاقتصادية لهذا التصعيد العسكري لتزيد من حجم المأساة، إذ، وفقا لتقديرات البنك الدولي الأخيرة، قدرت الأضرار والخسائر المادية لغاية اليوم بثمانية مليار و500 مليون دولار".

وأكد رئيس الحكومة أنه "لا يمكن لأي دولة أن تتحمل وحدها عبء هذا الدمار الهائل، فكيف بلبنان، الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة وغير مسبوقة منذ خمس سنوات"، مضيفا: "باسم جميع اللبنانيين انتهز هذه المناسبة لأوجه كلمة شكر وامتنان لكل الدول التي دعمت لبنان وتدعمه باستمرار، مثنيا على الروابط التي تشدكم دوما إلى لبنان وتشدنا دوما اليكم".