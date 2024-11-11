رئيس صربيا يُجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب

بلجراد - (أ ب)

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، ودعاه لزيارة الدولة الواقعة في البلقان، حيث حظي ترامب بأعلى مستوى من الدعم في صربيا من بين جميع الدول الأوروبية خلال الحملة الانتخابية.

وقال الرئيس الصربي الشعبوي إن المحادثة الهاتفية كانت "ودية للغاية"، مضيفا أن ترامب "يعرف الكثير عن صربيا".

وأعرب فوتشيتش عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين صربيا والولايات المتحدة "بشكل أكبر في جميع المجالات" خلال إدارة ترامب المقبلة.

وقال فوتشيتش، عبر حسابه على "إنستجرام"، إنه "أعرب عن أمله في أن يزور (ترامب) صربيا، لأن صربيا هي البلد الذي كان فيه الدعم لانتخاب الرئيس ترامب هو الأكبر في كل أوروبا".

ودعم فوتشيتش وغيره من القادة الصرب ترامب علنا خلال الحملة الانتخابية.

ورغم سعي صربيا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رفضت فرض عقوبات دولية على حليفتها السلافية التقليدية روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال فوتشيتش إن ترامب شكره على الدعم الذي تلقاه من الشعب الصربي، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون قادرا على مناقشة المزيد مع ترامب فى الفترة المقبلة من أجل تحسين العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.