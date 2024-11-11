المقاومة الإسلامية بالعراق تشن 5 هجمات ضد إسرائيل

بغداد - (د ب أ)

شنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، خمسة هجمات منفصلة بالطيران المسير طالت أهدافا حيوية إسرائيلية داخل "الأراضي المحتلة، فى إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان".

وذكرت المقاومة الإسلامية بالعراق في سلسلة بيانات منفصلة أصدرتها اليوم، أنها شنت "خمسة هجمات بالطيران المسير شملت أهدافا حيوية جنوب وشمالي الأراضي المحتلة."

وأكدت المقاومة الإسلامية "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".