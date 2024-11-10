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زلزال بقوة 6.8 درجة ريختر يضرب كوبا

09:33 م الأحد 10 نوفمبر 2024

زلزال بقوة 6.8 درجة ريختر يضرب كوبا

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هافانا - (أ ب)

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر شرقى كوبا اليوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من الأعاصير والانقطاعات الكهربائية التي تركت العديد من السكان في حالة من الاضطراب.

كان مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) جنوب بارتولومي ماسو في كوبا، وفقا لتقرير صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وشعر السكان بالاهتزازات عبر الجزء الشرقي من كوبا، بما في ذلك بمدن كبرى مثل سانتياجو دي كوبا، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية أو إصابات.

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