إعلان

إعلام عبري: تحقيقات تكشف تجاوزات بن غفير وتوصية بإقالته

09:13 م الأحد 10 نوفمبر 2024

إيتمار بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن تحقيقا كشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.

وأوضحت القناة العبرية أن التسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

من جانبه، دعا بن غفير، رئيس الوزراء مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية، واتهمها بالعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.

وشدد بن غفير على أن القناة 13 العبرية والمستشارة القانونية يتعاونان معا للإطاحة بحكومة اليمين.

إيتمار بن غفير حكومة نتنياهو الأمن القومي الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: مجلس الوزراء الأمني يناقش الليلة مستجدات مفاوضات التسوية مع لبنان

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"