إعلام عبري: تحقيقات تكشف تجاوزات بن غفير وتوصية بإقالته

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن تحقيقا كشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.

وأوضحت القناة العبرية أن التسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

من جانبه، دعا بن غفير، رئيس الوزراء مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية، واتهمها بالعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.

وشدد بن غفير على أن القناة 13 العبرية والمستشارة القانونية يتعاونان معا للإطاحة بحكومة اليمين.