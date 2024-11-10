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روسيا: معارك شوارع بدأت في مدينة استراتيجية بشرق أوكرانيا

07:32 م الأحد 10 نوفمبر 2024

معارك الشوارع في مدينة كوراخوف شرق أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ)

بدأت معارك الشوارع في مدينة كوراخوف شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالات الأمن الروسية لوكالة أنباء تاس الرسمية، حيث تحاول القوات الروسية الاستفادة من تفوقها على الأرض في الوقت الذي كثف فيه الجانبان إطلاق المسيرات.

وقالت الوكالات إن "هناك قتال يدور في المناطق الحضرية" بالمدينة، مضيفة أن الجيش الأوكراني ينقل قوات إضافية إلى المنطقة، بدون تقديم دليل يؤكد ذلك.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيسركسي قد وصف أمس السبت في منشور على موقع فيسبوك، الوضع في المناطق المحيطة بكوراخوف وبوكروفسك بأنه "صعب" و"يتجه نحو التصعيد".

ويهدد التقدم البري الروسي المتسارع في الأسابيع الأخيرة بالسيطرة على الجزء الجنوبي مما كان ذات يوم قلب أوكرانيا الصناعي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد الاستيلاء على بلدة سيليدوف، تقدمت قوات الكرملين صوب مدينة كوراخوف، التي تعد مركزا لوجستيا مهما للغاية في منطقة دونيتسك جنوب أوكرانيا

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