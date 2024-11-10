إعلان

هولندا.. استمرار احتجاز 4 أشخاص على خلفية أحداث أمستردام

06:29 م الأحد 10 نوفمبر 2024

أحداث أمستردام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أمستردام - (د ب أ)

قال ممثلو الادعاء في هولندا إن هناك أربعة أشخاص، بينهم قاصران، ما زالوا قيد الاحتجاز اليوم الأحد، على إثر الهجمات التي وقعت في أمستردام وتعرض لها مشجعو كرة قدم إسرائيليون بعد استفزازاتهم ضد مجموعة من مؤيدي الفلسطينيين.

وأضاف ممثلو الادعاء أنه لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص على وجه التحديد بتهمة العنف الموجه ضد الإسرائيليين، وأضافوا أنه من المتوقع أن يتم اعتقال المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، حيث يحاول المتخصصون في الشرطة تحديد هوية المشتبه بهم من خلال مقاطع الفيديو والصور.

وكان قد تم اعتقال 62 شخصا يوم الخميس الماضي، على خلفية مباراة كرة قدم في الدوري الأوروبي بين فريقي "أياكس أمستردام" المضيف وضيفه "مكابي تل أبيب".

كما تم اعتقال شاب، 26 عاما، أمس الأول الجمعة بخصوص نفس الواقعة.

ويواجه المعتقلون اتهامات بتكدير السلم العام، وقد تم الإفراج عن معظمهم منذ ذلك الحين.

هولندا أحداث أمستردام مشجعو كرة قدم إسرائيليون الدوري الأوروبي فريق أياكس أمستردام مكابي تل أبيب الشرطة الهولندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موسكو تتحدث عن "إشارات إيجابية" من انتخاب ترامب

إعلان

إعلان

موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"