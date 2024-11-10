سوريا.. 8 شهداء وأكثر من 15 جريحا بقصف إسرائيلي على جنوب دمشق

دمشق - (د ب أ)

استشهد ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 15 شخصا آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي طال مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر طبي في مدينة السيدة زينب إن "8 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية أغلبهم نساء وأطفال جراء القصف الجوي الاسرائيلي الذي استهدف ثلاث مناطق في محيط مدينة السيدة جنوب دمشق ".

وأضاف المصدر الطبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والأهالي تعمل على إزالة الأنقاض في المواقع التي تم استهدافها".

وقال سكان محليون في مدينة السيدة زينب لـ (د ب أ) "إن القصف الاسرائيلي استهدف مبنيين وتم تدمير عدة شقق بشكل كامل ودمرت فوق ساكنيها وأن الأهالي الذين نجوا من القصف حملوا ذويهم المصابين إلى المشافي والمراكز الطبية قبل وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني والجيش والشرطة ".

وقال أحد السكان إن "شقة في الطابق الثالث دمرت بالكامل من الداخل واستشهد جميع من في داخلها ".

وتعرضت مدينة السيدة زينب لعشرات الغارات الاسرائيلية التي طالت مباني ومزارع في محيطها والتي تقول إسرائيل إنها مقرات للقوات الإيرانية وحزب الله وكان أبرز الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية في محيط السيدة زينب بداية العام الجاري رضا موسوي وهو من كبار المستشارين الإيرانيين في دمشق.

وشنت إسرائيل مئات الغارات منذ عام 2011 حتى اليوم راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من مدنيين وعسكرين وطالت أغلب الغارات محيط العاصمة دمشق.