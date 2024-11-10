وزير الخارجية اللبناني : عازمون على تعزيز انتشار الجيش في الجنوب

بيروت - (د ب أ)

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الأحد، إن لبنان عازم على تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بو حبيب قوله، في كلمة اليوم خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية- الإسلامية المشتركة في الرياض، إن "وقف إطلاق النار وإعادة التزام تطبيق القرار الرقم 1701 أفضل من استمرار الحرب".

وأضاف أن "لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى دعم العالمين العربي والإسلامي ومساندتهما لإيقاف حرب إلغاء لبنان التنوع والتعايش بين الأديان والحضارات".

وأوضح أن "لبنان عبر بوضوحٍ عن موقفِه ورؤيتِه لحلٍ مستدامٍ عبرَ المطالبةِ أولاً بوقفٍ فوري لإطلاقِ النار، وإعادةِ الهدوءِ والإستقرارِ إلى الحدود، وعودةِ كافةِ النازحينِ من جانبي الحدودِ إلى مدنِهم وبلداتهِم وقراهُم، من خلالِ التطبيقِ الشاملِ والمتوازي لقرارِ مجلس الأمن 1701، بحيثُ تكونُ السلطةُ الشرعيةُ الوحيدةُ جنوبَ نهر الليطاني هي سلطةُ حكومةِ لبنان، ولا يكونُ هناك سلاحٌ دونَ موافقةِ حكومةِ لبنان".

وكشف عن أن الحكومةُ اللبنانيةُ قررت تدريبَ حوالي 1500 عسكري تمهيداً لإرسالِ 5000 جنديٍ إضافيٍ لينضموا إلى حوالي 4500 متواجدين أصلاً في هذه المنطقة.

وأكد أن "هذه الحرب كلّما طالت كلما زادَت معاناةُ اللبنانيين حيث نزح واحد من أصل أربعة من سكان لبنان، أو ما يزيد عن مليونِ ونصفِ إنسانٍ يفتقرُ معظمُهم في أماكنِ نزوحِهم إلى أبسطِ مقوماتِ الحياة".

وتنعقد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، غدا الاثنين، بدعوة من السعودية، لبحث استمرار القصف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة.