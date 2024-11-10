إعلان

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين جنوبي لبنان برشقة صاروخية

08:20 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

حزب الله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدفه جنودا إسرائيليين قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان برشقة صاروخية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ومنذ 23 سبتمبر، كثفت إسرائيل ضرباتها الجوّية على مناطق تُعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب لبنان وشرقه، وبدأت هجوما بريا في الجنوب اللبناني بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

وقالت إسرائيل: إنها تريد القضاء على التهديدات التي يشكّلها حزب الله، حليف حركة حماس، وبالتالي السماح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى ديارهم.

حزب الله استهداف جنود إسرائيليين جنوب لبنان لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجزرة جديدة.. 33 شهيدا بينهم 13 طفلا إثر قصف للاحتلال على قطاع غزة

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا