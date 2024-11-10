حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين جنوبي لبنان برشقة صاروخية

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدفه جنودا إسرائيليين قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان برشقة صاروخية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ومنذ 23 سبتمبر، كثفت إسرائيل ضرباتها الجوّية على مناطق تُعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب لبنان وشرقه، وبدأت هجوما بريا في الجنوب اللبناني بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

وقالت إسرائيل: إنها تريد القضاء على التهديدات التي يشكّلها حزب الله، حليف حركة حماس، وبالتالي السماح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى ديارهم.