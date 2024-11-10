إسرائيل ترفض تحذير الأمن الغذائي من حدوث مجاعة في غزة.. ما القصة؟

وكالات

رفضت إسرائيل السبت، تحذيرا لمجموعة من الخبراء في مجال الأمن الغذائي العالمي من حدوث مجاعة في أنحاء من شمال قطاع غزة، إذ يشن الجيش الإسرائيلي حربا على حركة حماس.

وقال الجيش في بيان: "للأسف يواصل الباحثون الاعتماد على بيانات جزئية ومتحيزة ومصادر سطحية لها مصالح خاصة"، بحسب سكاي نيوز.

وحذرت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة مستقلة، الجمعة، من احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق بشمال قطاع غزة.

وأضافت في تحذير نادر أن: "هناك حاجة للتحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع من جميع الجهات الفاعلة المشاركة مباشرة في الصراع أو المؤثرة في مجراه لتجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف حدته".

وقالت إسرائيل إنها عززت جهود تقديم المساعدات بما شمل فتح معبر إضافي يوم الجمعة.

وردا على سؤال بخصوص تحذير لجنة مراجعة المجاعة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن واشنطن قلقة بسبب الكمية المحدودة من المساعدات التي تصل إلى المدنيين المقيمين في غزة، إذ أن التقرير يلقي الضوء على خطورة الوضع.

وأضاف المتحدث: "أوضحنا لإسرائيل وسنستمر في توضيح أنها يجب أن تفعل المزيد لتسهيل دخول المساعدات وتسليمها داخل غزة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل والأمم المتحدة وشركاء آخرين لإيجاد حلول لتسريع تسليم المساعدات.

واستنكر بعض المنتقدين أسلوب التجويع في شمال غزة، مما دفع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لتحديد موعد نهائي ينتهي خلال أيام لتحسين الوضع الإنساني أو مواجهة قيود محتملة على التعاون العسكري.