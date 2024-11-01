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ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين بغزة إلى 183

07:19 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
أفاد جهاز الإعلام الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب على غزة أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحفيين حول العالم في عام 1992.
وأعلن "المركز الدولي للصحفيين" (غير حكومي ومقره واشنطن) في فبراير، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات عنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف اغتيال الصحفيين والتحقيق في حوادث اغتيالهم على يد قواتها.

شهداء الصحفيين الاحتلال الإسرائيلي شهداء غزة
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