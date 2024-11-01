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أمير قطر يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان

04:35 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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الدوحة- (د ب أ)

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء البريطاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاتصال استعراض عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، والسبل الدبلوماسية الكفيلة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

يشار إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة تنخرط في جهود وساطة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وتوفير المواد الغذائية والأدوية لسكان القطاع.


الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدوحة أمير قطر
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