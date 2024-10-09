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مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل ليس لها الحق في تقييد عمل الأونروا

11:59 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

فاسيلي نيبينزيا

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وكالات

أكد مندوب روسيا أمام مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، أن ما من مكان آمن في غزة واستهداف الإسرائيليين للمدنيين يتزايد.

وقال نيبينزيا إن إسرائيل ليس لها الحق في تقييد عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وغيرها من المنظمات الإغاثية.

واتهم نيبينزيا، الولايات المتحدة بالمساهمة في تعطيل عمل المنظمات الدولية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن على الأمم المتحدة السيطرة على الأوضاع ومنع توسع الصراع وتحسين الوضع الإنساني في غزة

فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا بمجلس الأمن تقييد عمل الأونروا استهداف الإسرائيليين للمدنيين
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