المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: آن الأوان لوقف إطلاق النار بغزة وإعادة الأسرى لمنازلهم

وكالات

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس هي من بدأت النزاع الحالي الذي يؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين رغم الجهود الدبلوماسية لإنهائه.

وأكدت جرينفيلد أنه آن الأوان لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى إلى منازلهم، موضحة أن هناك حاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر حدودية متعددة إلى المدنيين في قطاع غزة.

وأعربت جرينفيلد عن قلق واشنطن إزاء الأوضاع في شمال قطاع غزة وإعلان إسرائيل أوامر إخلاء جديدة، مؤكدة أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال قطاع غزة بالعودة إلى ديارهم.