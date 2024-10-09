استشهاد 4 شبان بنابلس بإطلاق نار لقوات خاصة إسرائيلية على سيارتهم

رام الله – (أ ش أ)

هاجم مستوطنون متطرفون وجنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منازل الفلسطينيين في "خلايل اللوز"، جنوب شرق بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية القول إن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجمت منازل، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، فيما لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات في المنطقة.

وفي سياق متصل، استُشهد 4 شبان فلسطينيين عقب إطلاق قوات خاصة إسرائيلية الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في مدينة نابلس.