‌"فوكس نيوز" تقترح إجراء مناظرة بين ترامب وهاريس قبيل الانتخابات

وكالات

اقترحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إجراء مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، الرئيس السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بولاية بنسلفانيا في 24 أو 27 أكتوبر.

وفي 21 سبتمبر الماضي، قال ترامب، إن الوقت بات متأخرا جدا ولم يعد يسمح بإجراء مناظرة أخرى مع نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وجاءت تصريحات ترامب، بعد أن أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، قبولها دعوة من شبكة "سي إن إن" للمشاركة في مناظرة يوم 23 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إنه لن يشارك في مناظرة رئاسية أخرى مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، وذلك بعد أن أظهرت عدة استطلاعات للرأي تفوقها عليه.

وصرح الرئيس السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، وذلك عقب مشاركته في مناظرة مع الرئيس جو بايدن في يونيو، وأخرى مع نائبة الرئيس هاريس.