حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم قوات الاحتلال لمنطقتي بليدا واللبونة في لبنان

وكالات

قال حزب الله، اليوم الأربعاء، إنه تصدى لمحاولة القوات الإسرائيلية التقدم من منطقتي بليدا واللبونة جنوب لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الحزب في بيان، أنه لدى محاولة تقدم قوة للجيش الإسرائيلي عند الساعة 4:55 من فجر يوم الأربعاء باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة ما أدى إلى تراجعها".

وفي بيان سابق، قال حزب الله، إنه قرابة الساعة 12:15 من فجر يوم الاربعاء قام "بتفجيرعبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة".

كان الجيش الإسرائيلي، نشر أمس الثلاثاء، لقطات توثق العمليات البرية لقواته في جنوب لبنان عثر خلالها على قذائف ونفق.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته "تنفذ غارات محدودة مستهدفة معاقل حزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان".

وأضاف أن جنوده "قضوا على مئات المخربين، وفككوا العديد من الأنفاق وقاموا بتحديد وتدمير عشرات مواقع البنية التحتية ومجمعات القتال حيث نشر حزب الله مئات من قطع أسلحته".