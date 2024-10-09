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BBC

غارة إسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت

02:33 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

طائرات الاحتلال

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وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة إسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته الغد.

وهدد حزب الله اللبناني، باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، إذا واصلت الدولة العبرية حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال حزب الله في بيان: "إن تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان"، وهي المناطق التي يقصفها مقاتلو الحزب على نحو شبه يومي منذ عام.

وأضاف البيان: "هذا ما شاهده العدو ومستوطنوه في حيفا ومحيطها الثلاثاء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه رصد إطلاق نحو 85 صاروخا من لبنان نحو مناطق في شمال إسرائيل بما فيها مدينة حيفا، مؤكدا اعتراض معظم الصواريخ القادمة من لبنان.

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