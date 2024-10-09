حزب الله يُهدد باستهداف أكبر لـ شمال إسرائيل بالصواريخ.. ما القصة؟

وكالات

هدد حزب الله اللبناني، باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، إذا واصلت الدولة العبرية حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين، بحسب سكاي نيوز.

وقال حزب الله في بيان: "إن تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان"، وهي المناطق التي يقصفها مقاتلو الحزب على نحو شبه يومي منذ عام.

وأضاف البيان: "هذا ما شاهده العدو ومستوطنوه في حيفا ومحيطها الثلاثاء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه رصد إطلاق نحو 85 صاروخا من لبنان نحو مناطق في شمال إسرائيل بما فيها مدينة حيفا، مؤكدا اعتراض معظم الصواريخ القادمة من لبنان.