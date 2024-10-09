طائرات الاحتلال تطلق النار على منازل المواطنين شمال قطاع غزة

وكالات

أطلقت قبل قليل، طائرة "كواد كابتر" النيران تجاه منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

واتهمت منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب مجازر شاملة في قطاع غزة، داعية الى الضغط على الدولة العبرية لوقف قتل المدنيين العشوائي وتسهيل إيصال المساعدات.

وقال رئيسة المكتب الإعلامي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إيناس أبو خلف: على إسرائيل أن تتوقف فورا عن قتل المدنيين العشوائي في غزة، وأن تسارع في تسهيل إيصال المساعدات لتخفيف المعاناة داخل القطاع، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية الحيوية.