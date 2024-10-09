أمريكا: دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تُظهر تعرضه لضربات قاسية

وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن دعوة حزب الله لوقف إطلاق النار تظهر أن الجماعة أصبحت في موقف دفاعي وتتعرض لضربات قاسية.

كان نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، قال في خطاب بثه التلفزيون، إن قدرات الجماعة المدعومة من إيران لم تتأثر، وإن مقاتليها يصدون التوغلات البرية الإسرائيلية على الرغم من الضربات الموجعة التي وجهتها إسرائيل لها في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف قاسم أن الجماعة تدعم جهود رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حليف حزب الله، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل قاسم في قصف إسرائيلي.

وعلق ميلر: "كان العالم يدعو على مدى عام إلى وقف إطلاق النار هذا، وكان حزب الله يرفض الموافقة عليه، والآن بعد أن أصبح حزب الله في موقف دفاعي ويتعرض لضربات قاسية، غير موقفه فجأة ويريد وقفا لإطلاق النار".

وأضاف: "ما زلنا نريد في نهاية المطاف حلا دبلوماسيا لهذا الصراع".

وعندما سئل ميلر عما إذا كانت أمريكا تتحدث مع بري بشأن الجهود المبذولة في لبنان لاختيار رئيس جديد، قال، إن المسؤولين الأمريكيين يجرون محادثات مع أطراف مختلفة داخل لبنان، من خلال وسطاء في الأغلب.

وتابع: "هذه المحادثات مستمرة، ولا أعتقد أن من المفيد أن أفصح عن فحواها".

ودفع الهجوم الإسرائيلي على حزب الله بعض الساسة اللبنانيين إلى القيام بمحاولة جديدة لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ عامين، في محاولة لإحياء الدولة التي تواجه شللا في مختلف مناحي الحياة بينما تئن تحت وطأة الصراع المتصاعد.