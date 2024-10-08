إعلان

BBC

حماس: إنذار الاحتلال بإخلاء المستشفيات انتهاك فاضح للقوانين الدولية

10:53 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

حركة حماس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن تهديدات جيش الاحتلال وإنذاره بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة انتهاك فاضح للقوانين الدولية.

وأكدت حماس أن التهديد الإرهابي للمستشفيات وإخلاؤها تحت وطأة القصف بمثابة حكم بالإعدام على الآلاف من المرضى والجرحى، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرّك الفوري لحماية المراكز الطبية والمستشفيات بمن فيها من مرضى ونازحين.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار على مكتب إدارة المستشفى، مؤكدة أن المستشفى سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وأشارت الصحة في غزة، إلى أن الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة من المرضى والكوادر الصحية.

وذكرت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، أن جيش الاحتلال يطلب إخلاء المستشفى خلال 24 ساعة، مطالبة المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها وأن توقف قرار الاحتلال المجحف.

وأكدت إدارة المستشفى أن الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.

ولفت د.حسام أبو صفية مدير المستشفى في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن جيش الاحتلال يمهل إدارة مستشفى كمال عدوان والطواقم الطبية للإخلاء غدا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال اعتقل طواقم الإسعاف أثناء عملية إخلاء الأطفال الخدج من المستشفى.

حركة حماس مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي قوات الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان المراكز الطبية والمستشفيات الأمم المتحدة وزارة الصحة في غزة المستشفي الإندونيسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: أنا من يجب أن يجري المناقشات بشأن إيران مع الأمريكيين وليس جالانت

إعلان

إعلان

عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف