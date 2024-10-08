حماس: إنذار الاحتلال بإخلاء المستشفيات انتهاك فاضح للقوانين الدولية

وكالات

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن تهديدات جيش الاحتلال وإنذاره بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة انتهاك فاضح للقوانين الدولية.

وأكدت حماس أن التهديد الإرهابي للمستشفيات وإخلاؤها تحت وطأة القصف بمثابة حكم بالإعدام على الآلاف من المرضى والجرحى، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرّك الفوري لحماية المراكز الطبية والمستشفيات بمن فيها من مرضى ونازحين.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار على مكتب إدارة المستشفى، مؤكدة أن المستشفى سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وأشارت الصحة في غزة، إلى أن الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة من المرضى والكوادر الصحية.

وذكرت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، أن جيش الاحتلال يطلب إخلاء المستشفى خلال 24 ساعة، مطالبة المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها وأن توقف قرار الاحتلال المجحف.

وأكدت إدارة المستشفى أن الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.

ولفت د.حسام أبو صفية مدير المستشفى في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن جيش الاحتلال يمهل إدارة مستشفى كمال عدوان والطواقم الطبية للإخلاء غدا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال اعتقل طواقم الإسعاف أثناء عملية إخلاء الأطفال الخدج من المستشفى.