مصر تتابع مستجدات حادث مقتل مصريين في المكسيك

القاهرة- مصراوي

قام عمرو عبد الوارث سفير جمهورية مصر العربية في المكسيك، اليوم الثلاثاء، بمهمة قنصلية إلى ولاية "تشياباس" المكسيكية في أعقاب الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل 3 مصريين مصريين وإصابة 4 آخرين، للاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة، وكذلك للتنسيق مع السلطات المكسيكية بالنسبة لسير التحقيقات الرسمية في الواقعة وإجراءات شحن الجثامين.

وتضمنت الزيارة اطمئنان السفير المصري على حالة مواطن قاصر أصيب إصابة بالغة جراء الحادث، وتم نقله لأكبر مستشفى للأطفال بالمنطقة بعاصمة الولاية "توكسلا"، حيث التقى بالمسؤولين عن علاجه بالمستشفى والسلطات المعنية للتأكد من توفيرهم لأفضل سبل العلاج والرعاية الطبية.

كما التقى السفير المصري بالأسرة التي فقدت ابنتيها القاصرتين لتقديم التعازي والمواساة، وتأكيده على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لشحن الجثامين إلى مصر فور انتهاء السلطات المكسيكية من إصدار كافة الشهادات والتصاريح اللازمة لشحن الجثامين.

ومن المقرر أن تتابع السفارة التحقيقات التي تقوم بها السلطات المكسيكية المعنية مع الناجين من الواقعة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.