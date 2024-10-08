بريطانيا تسحب أقارب موظفي سفارتها في إسرائيل

لندن- (د ب أ)

بسبب الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط، نقلت بريطانيا أقارب موظفي سفارتها في إسرائيل إلى خارج البلاد كإجراء احترازي.

وجاء في تحديث إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية بالنسبة لإسرائيل أن هذا إجراء مؤقت، "وموظفونا لا زالوا في الموقع".

تجدر الإشارة إلى أن أقارب الدبلوماسيين الألمان غادروا أيضا المنطقة، حسبما أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت الجهات المعنية الألمانية في ذلك الوقت: "لا تزال السفارات قادرة على العمل، لكن أفراد عائلات الموظفين المبعوثين والمنظمات الألمانية الوسيطة وكذلك الموظفين الذين ليست هناك حاجة إليهم بشكل مُلِح يغادرون... لن يحد ذلك بأية حال من الأحوال من قدرة السفارات والمقار التمثيلية على العمل والتصرف".