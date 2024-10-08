استشهاد امرأة وطفل في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد امرأة وطفل في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي ارتفعت إلى 41909 شهداء، إلى جانب أكثر من 97 ألفا و303 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و137 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه في "اليوم الـ 367 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".