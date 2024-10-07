جيش الاحتلال: هاجمنا مقرات قيادة استخبارات حزب الله

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو هاجم مقرات تابعة لقيادة استخبارات حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأردف "هاجمنا أكثر من 70 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان وقصفنا مواقع ومرافق أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع"، وفق زعمه.

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت الغارات عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات مساء اليوم سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ترافقت مع تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية، واستهدفت مناطق الرويس والليلكي والمريجة ومحيط ملعب الراية والشياح.