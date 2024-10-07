أردوغان: إسرائيل ستدفع ثمن الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل ستدفع عاجلا أو آجلا ثمن الإبادة التي ترتكبها منذ عام والتي تواصلها بحق الشعب الفلسطيني.

كان الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي، أبو حسين الحميداوي، دعا اليوم الإثنين، فصائل المقاومة الإسلامية إلى الاستعداد لاحتمال توسع الحرب مع إسرائيل والاستمرار بتوجيه الضربات المركزة لها وفتح جبهات جديدة من عمليات استنزافها.

وقال الحميداوي في بيان صحفي "نحن نخوض هذه الأيام معركة الحق ضد الباطل، ينبغي على المقاومة الإسلامية أن تستعد لاحتمال توسع هذه الحرب، وتستمر بتوجيه الضربات المركزة لقلب الكيان، وأن تفعل العمليات المشتركة مع الإخوة اليمنيين فهي مؤثرة ومباركة".

كما دعا إلى "فتح جبهات جديدة من عمليات استنزاف العدو ونقول لليهود والصهاينة لا مكان لكم على هذه الأرض، فقد اقترب الخراب الأخير، وسنشد الرحال إلى الأقصى المبارك".

وأضاف "الشعب العراقي عاد لممارسة دوره التاريخي الذي غيب عنه لعقود خلت، وأصبح اليوم رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المعادلات الإقليمية والدولية".