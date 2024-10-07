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سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا بمخيم جباليا

04:43 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

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وكالات
أفادت سرايا القدس بأن مقاتليها استهدفوا بقذيفة تاندوم دبابة ميركافا إسرائيلة في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويعني اسم الدبابة "ميركافا" بالعبرية "المركبة الحربية"، واختير هذا الاسم للدلالة على أنها صممت لتجمع بين خصائص عدة، ولا تقتصر على أن تكون دبابة فقط، بل تتميز بمواصفات تجعلها من الدبابات الأكثر تحصينا في العالم والأقوى في أرض الحرب.

وتوجد من دبابة الميركافا أنواع عدة، وهي "ميركافا 1″، و"ميركافا 2″، و"ميركافا 3″، و"ميركافا 4″، وهو آخر طراز، ويعد تطويرا لـ"ميركافا 3".

القدس مخيم جباليا دبابة ميركافا إسرائيل منطقة القصاصيب طوفان الأقصى
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