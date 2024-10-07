معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: إصابة أكثر من 19 ألف شخصًا منذ بدء الحرب على غزة

(وكالات)

قال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن عدد المصابين في جميع أنحاء إسرائيل بعد مرور سنة من الحرب على قطاع غزة تجاوز عتبة 19 آلاف إسرائيلي.

وأضاف معهد أبحاث الأمن القومي، أن عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي وصلوا إلى 4 آلاف و590 شخصًا بينهم 695 إصابتهم خطيرة.

وتابع معهد أبحاث الأمن القومي، أن أعداد الإسرائيليين الذين نزحوا من الشمال والجنوب خلال الحرب وصلوا إلى 143 ألف شخصًا.