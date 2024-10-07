بسبب قصف صاروخي.. 10 جرحى في حيفا وإصابة خطيرة بطبريا

صواريخ من لبنان على حيفا أرشيفية

وكالات

أعلنت مصادر إسرائيلية، قبل قليل، سقوط 10 جرحى في حيفا، بالإضافة إلى إصابة خطيرة في طبريا جراء قصف صاروخي، وفقا لسكاي نيوز.

وجددت إسرائيل مساء الأحد، قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديدا في برج البراجنة والحدث وسان تيريز.

واستهدفت الغارات الأخيرة في الضاحية الجنوبية مستودعات للصواريخ وبنية تحتية لحزب الله، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا تشمل بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

كان الجيش الاسرائيلي قد وجه في وقت سابق تحذيرا جديدا بالإخلاء الى سكان منطقتين في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، مع استمرار قصفه لمواقع أخرى للحزب.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: "تحذير عاجل إلى سكان برج البراجنة والحدث، أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح لحزب الله، وجيش الدفاع سينفذ عمليات ضدها قريبا"، طالبا من سكان المنطقتين إخلاءهما.

وأصيب 5 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ حزب الله في حيفا، في حين أعلن حزب الله استهداف قاعدة الكرمل جنوب حيفا.

وأطلق حزب الله عددا من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل، كما أطلقت صواريخ من جنوبي لبنان نحو طبريا ومحيطها، حيث دوت الانفجارات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن نحو 20 صاروخا أطلقت من جنوبي لبنان.

كما حدثت غارتين إسرائيليتين على بلدتي زبقين وجناتا جنوبي لبنان، وأكثر من 30 غارة خلال 4 ساعات على ميس الجبل جنوبي لبنان.

كذلك طالت الغارات منطقتي القماطية وكيفون ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 وفق مراسلتنا.

أتت تلك التطورات الميدانية بعد ليلة عنيفة عاشتها الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقل حزب الله، بعد أن تلقت أكثر من 30 غارة إسرائيلية، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود من مناطق عدة، لاسيما في محيط طريق المطار.