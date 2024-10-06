الاحتلال يعلن عدّة قرى بجنوب لبنان "منطقة عسكرية مغلقة"
وكالات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، مناطق المنارة ويفتاح والمالكية جنوبي لبنان، مناطق عسكرية مغلقة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه بناء على تقييم الأوضاع قرر جيش الاحتلال إعلان مناطق المنارة ويفتاح والمالكية جنوبي لبنان، مناطق عسكرية مغلقة.
#عاجل بناء على تقييم الوضع تقرر الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة في منطقة منارا ويفتاح وملكيا على الحدود اللبنانية. ممنوع الدخول إلى هذه المناطق. pic.twitter.com/Og077Ky3vC— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2024
وأوضح هاجاري: "عاجل بناء على تقييم الوضع تقرر الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة في منطقة منارا ويفتاح وملكيا على الحدود اللبنانية. ممنوع الدخول إلى هذه المناطق".
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