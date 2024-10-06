الاحتلال يعلن عدّة قرى بجنوب لبنان "منطقة عسكرية مغلقة"

إلغاء الرحلات الجوية بالمطارات من الليلة إلى صباح الاثنين 06:22 مالأحد 06 أكتوبر 2024 الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية تطبيق مصراويلرؤيــــه أصدق للأحــــداثmasrawyappmasrawyappالأخبار المتعلقة جيش الاحتلال: لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن إنقاذ بعض الأسرى في غزة جيش الاحتلال: لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن إنقاذ بعض الأسرى في غزة أخبار حماس: حطم عبور 7 أكتوبر المجيد الأوهام التي رسمها الاحتلال لنفسه حماس: حطم عبور 7 أكتوبر المجيد الأوهام التي رسمها الاحتلال لنفسه أخبار البرلمان الإيراني: أجهزتنا تتمتع بالجاهزية القتالية والدفاعية للتصدي لأي تهديد البرلمان الإيراني: أجهزتنا تتمتع بالجاهزية القتالية والدفاعية للتصدي أخبار إيران: هجومنا على الكيان الصهيوني كان لإحلال السلام بالمنطقة إيران: هجومنا على الكيان الصهيوني كان لإحلال السلام بالمنطقة أخبار وكالات قالت وكالة "مهر" نقلا عن مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إنه تم إلغاء الرحلات الجوية في المطارات الإيرانية من الليلة إلى صباح الاثنين. وصرّح مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بأن خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل لإسرائيل "جاهزة تماما"، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية. وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "في خطة إيران هناك عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع عمل الصهاينة، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها". وأكد هذا المصدر المطلع أن "بنك أهداف إيران لديه أهداف كثيرة داخل إسرائيل، كما أظهرت عملية الوعد الصادق 2 أننا قادرون على تدمير أي نقطة نريدها وتسويتها بالأرض". وبحسب تسنيم، استهدف الحرس الثوري أجزاء مختلفة من الأراضي المحتلة بـ 200 صاروخ باليستي في 1 أكتوبر ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90% من هذه الصواريخ الأهداف عبر مرورها عبر الدفاع الجوي الإسرائيلي. وفي هذه العملية، كانت ثلاث قواعد جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية، وفقا للوكالة. الرحلات الجوية في المطارات الإيرانيةالمطارات الإيرانيةالقوات المسلحة الإيرانيةإيران وإسرائيلإيرانإسرائيلالحرس الثوريالهجوم الإيرانىجيش الاحتلال الإسرائيليتابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على يوتيوبتابع صفحتنا على يوتيوبفيديو قد يعجبك: الخبر التالى:أبو عبيدة: ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتة لم تتزحزح شئون عربية و دولية إعلام سوري: عدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا عسكرية بريفي حمص وحماة منذ 11 دقيقةإعلام سوري: عدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا عسكرية بريفي حمص وحماةقراءة المزيدشئون عربية و دولية إعلام عبري: تقديرات بأن الأضرار في منظومة صواريخ حزب الله هائلة منذ 15 دقيقةإعلام عبري: تقديرات بأن الأضرار في منظومة صواريخ حزب الله هائلةقراءة المزيدشئون عربية و دولية الاحتلال يعلن عدّة قرى بجنوب لبنان "منطقة عسكرية مغلقة" منذ 32 دقيقةالاحتلال يعلن عدّة قرى بجنوب لبنان "منطقة عسكرية مغلقة"قراءة المزيدشئون عربية و دولية جيش الاحتلال: لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن إنقاذ بعض الأسرى في غزة منذ 35 دقيقةجيش الاحتلال: لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن إنقاذ بعض الأسرى في غزةقراءة المزيدشئون عربية و دولية حماس: حطم عبور 7 أكتوبر المجيد الأوهام التي رسمها الاحتلال لنفسه منذ 47 دقيقةحماس: حطم عبور 7 أكتوبر المجيد الأوهام التي رسمها الاحتلال لنفسهقراءة المزيدشئون عربية و دولية البرلمان الإيراني: أجهزتنا تتمتع بالجاهزية القتالية والدفاعية للتصدي منذ 1 ساعةالبرلمان الإيراني: أجهزتنا تتمتع بالجاهزية القتالية والدفاعية للتصدي لأي تهديدقراءة المزيد إعلان أخبار تهمك سوسن بدر عن حبها لابن الجيران: " الحب الأول مايتنسيش بس مش حقيقي"فنونسوسن بدر عن حبها لابن الجيران: " الحب الأول مايتنسيش بس مش حقيقي" انخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2أخبارانخفاض تاريخي.. تراجع مدفوعات فوائد الدين بالموازنة %20.2 أستاذ بالأزهر: يوضح حكم الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحةإسلامياتأستاذ بالأزهر: يوضح حكم الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة بدعم دولارات رأس الحكمة.. 42.1% زيادة في إيرادات الدولة خلال شهرينأخباربدعم دولارات رأس الحكمة.. 42.1% زيادة في إيرادات الدولة خلال شهرين هذا ما يحدث لعقلك عند تناول الشاي.. مفاجأة لايف ستايلهذا ما يحدث لعقلك عند تناول الشاي.. مفاجأة صبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهيرأخبارصبحي كابر يكشف لمصراوي الظروف القهرية وراء بيع مطعمه الشهير العودة للمدارس إعلان أخباررياضةلايف ستايلفنون وثقافةسياراتإسلاميات © 2021 جميع الحقوق محفوظة لدىإتصل بناسياسة الخصوصيةإحجز إعلانك عاجل - المالك الجديد لمطعم صبحي كابر يكشف كواليس الصفقة المثيرة للجدل