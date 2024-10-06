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BBC

وفاة ناشط روسي معارض للكرملين في منطقة خاركيف الأوكرانية

03:18 م الأحد 06 أكتوبر 2024

الجيش الاوكراني

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كييف - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية، أن الناشط المعارض الروسي، إيلدار دادين، توفي بينما كان يخدم في صفوف الجيش الأوكراني.

وكتبت الصحفية كسينيا لارينا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ، مساء أمس السبت أن دادين توفي، خلال القتال في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، بينما لم تؤكد كييف رسميا وفاته.

يشار إلى أن دادين اكتسب شهرة واسعة بسبب كشفه عن انتهاكات وتعذيب على نطاق واسع في السجون الروسية.

وفي عام 2015، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في روسيا، بسبب احتجاجاته المتكررة غير المصرح بها. وكان يتظاهر بشكل سلمي بمفرده ضد سياسات الكرملين.

وحوكم بموجب قانون عام 2014، الذي يجرم المشاركة المتكررة في مظاهرات غير مصرح لها، مما يجعله أول شخص يتم إدانته على الإطلاق بموجب هذا التشريع.

إيلدار دادين الكرملين الجيش الأوكراني خاركيف الأوكرانية
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