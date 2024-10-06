وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قد قال في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن دفاعاته الجوية اعترضت 3 مسيرات قادمة من الشرق خلال الساعة الماضية.

وأعلن حزب الله اللبناني، أنه حقق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال الذين تسللوا باتجاه خلة شعيب في بليدا جنوبي لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت بشكل رئيسي الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني.

وطالت غارات إسرائيلية عدة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأحد، إذ أن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمرة رغم الغارات الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.